Muğla Menteşe'de çıkan ot yangınında 500 metrekarelik alan zarar gördü - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de çıkan ot yangınında 500 metrekarelik alan zarar gördü

Muğla Menteşe\'de çıkan ot yangınında 500 metrekarelik alan zarar gördü
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk incelemelerde yaklaşık 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü belirlenirken, yangının bahçe temizlik ateşi yakılması sonucu çıktığı kanaatine varıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Karabağlar Yaylası'ndan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, anız ve kesilmiş çalıların alev aldığını tespit etti. Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde ve hasar tespit çalışmalarında yaklaşık 500 metrekarelik alanın yanarak zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yapılan değerlendirmelerde ise olayın bahçe temizlik ateşi yakılması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldı.

Kaynak: İHA

Karabağlar, Acil Durum, 3. Sayfa, Orhaniye, İtfaiye, Menteşe, Bahçe, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla Menteşe'de çıkan ot yangınında 500 metrekarelik alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de çıkan ot yangınında 500 metrekarelik alan zarar gördü - Son Dakika
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