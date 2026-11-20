Muğla'nın Milas ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde 38 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kuruma gelen personel, bahçede bir erkeğe ait hareketsiz bedeni fark etti. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 38 yaşındaki Şenol Yargın olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme çalışmalarını sürdürürken, Yargın'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.