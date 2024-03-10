Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA
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