Muğla\'da araç yoldan çıktı: 1\'i çocuk 7 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde hafif ticari aracın karıştığı tek taraflı trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği Mercedes Vito marka hafif ticari araç yoldan çıktı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kazada herhangi bir sıkışmanın olmadığını belirlerken, sağlık ekipleri de yaralanan 1'i çocuk 7 kişinin ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA