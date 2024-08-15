Muğla ve Aydın'da kadın şüpheli erkek kılığında yakalandı - Son Dakika
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Muğla ve Aydın'da kadın şüpheli erkek kılığında yakalandı

Muğla ve Aydın\'da kadın şüpheli erkek kılığında yakalandı

Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 45 suç kaydı bulunan kadın şüpheli erkek kılığında yakalandı.

15.08.2024 11:58
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Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 45 suç kaydı bulunan kadın şüpheli erkek kılığında yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat unsurları tarafından 2023 yılından itibaren "5 adet Nitelikli Hırsızlık ve 5 adet nitelikli Dolandırıcılık" suçları olmak üzere toplam 36 yıl 2 ay hapis cezası ile aranma, 632 bin 540 TL adli para cezası ve benzer toplam 45 suç kaydı bulunan H.Y. (32) isimli kadın şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli şahıs hakkında yapılan detaylı araştırma ve soruşturma sonucu, şahsın işlemiş olduğu suçlardan dolayı yakalanmamak amacıyla kılık değiştirdiği tespit edildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir akrabasının yanında olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs erkek kılığında ikametinden dışarı çıktığı esnada Muğla İl Jandarma Komutanlığı unsurları ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve istihbarat unsurları tarafından yakalandı. Şahıs Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığınca tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla ve Aydın'da kadın şüpheli erkek kılığında yakalandı - Son Dakika

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