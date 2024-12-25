Mühimmat Fabrikasındaki Patlama: Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mühimmat Fabrikasındaki Patlama: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Mühimmat Fabrikasındaki Patlama: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 38 yaşındaki Çetin Karamüftüoğlu öldü.

25.12.2024 17:29
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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında 2 ay önce işe başlayan Çetin Karamüftüoğlu, meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi yakınlarının gözyaşı eşliğinde kaldırılırken, acılı anneyi ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Gereken neyse yapacağız, süreci birlikte takip edeceğiz" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında 2 ay önce işe başlayan Çetin Karamüftüoğlu (38), 24 Aralık Salı günü fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetmişti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğu öğrenilen Karamüftüoğlu'nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi. Memleketi Balıkesir'e getirilen Karamüftüoğlu'nun cenazesi, sevenleri ve yakınları tarafından karşılandı.

"Gereken neyse yapacağız"

Oğlunun cenazesi başında bekleyen acılı anneyi bakanlar da yalnız bırakmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözü yaşlı anneyi teselli ederken, Bakan Tunç, "Gereken neyse yapacağız, süreci birlikte tespit edeceğiz" dedi.

"Bir başsağlığı bile dilemediler"

Kendisini ziyaret eden bakanlara konuşan anne Fidan Yılmaz, "Oğlum çok çalışıyordu, '15-16 saat çalışıyoruz anne' diyordu. Öldükten sonra bir başsağlığı bile dilemediler" diye sitem etti.

Karamüftüoğlu'nun cenazesi ise memleketi Balıkesir'de Merkez Zağanos Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mühimmat Fabrikasındaki Patlama: Genç İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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