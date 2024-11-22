Münevver Karabulut'un babasından takipsizlik kararına ilk yorum: Şimdilik ikna olduk - Son Dakika
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Münevver Karabulut'un babasından takipsizlik kararına ilk yorum: Şimdilik ikna olduk

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Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin baba ve anneyle uyuştuğunun tespitinin ardından, ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut konuyla ilgili "Valla ben ilahi adalete güveniyorum, inancım odur. İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok" diye konuştu.

22.11.2024 10:22
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İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin baba ve anneyle uyuştuğunun tespitinin ardından, ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI ALINDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Cem Garipoğlu'nun mezarının açıldığı soruşturma tamamlanarak, kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı. Kararda, Cem Garipoğlu'nun 3 Mart 2009'da müşteki Süreyya Karabulut'un kızı Münevver Karabulut'u öldürmesi nedeniyle Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasında mahkum olduğu hapis cezasının infazı kapsamında Marmara 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunduğu anımsatıldı.

BAŞSAVCILIĞA TALİMAT YAZISI GÖNDERİLDİ

Şüpheli Garipoğlu'nun cezaevinde 10 Ekim 2014'te intihar ettiği anımsatılan kararda, müşteki avukatının 17 Ağustos 2023'te şikayet dilekçesi sunduğu kaydedildi. Kararda, söz konusu dilekçede, "Şüphelinin ölüp ölmediğinin veya firar edip etmediğinin bilinmediği, şüphelinin hayatta olduğu ve ailesi tarafından kaçırıldığı hususunda şüphelerin mevcut olduğu, kamuoyunda yıllardır bu doğrultuda söylentilerin bulunduğu''na ilişkin beyanların yer aldığı ve soruşturma başlatılmasının talep edildiği hatırlatıldı. Bunun üzerine 26 Eylül'de, yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildiği anlatılan kararda, mezarın bulunduğu yer bakımından yetkili olan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderildiği, mezardan çıkan bulguların İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkinin sağlandığı belirtildi.

Kararda, Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay ve babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan güncel olarak kan ve ağız içi sürüntü örnekleri alındığı, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince mezardan elde edilen bulgular ile ailenin örneklerinin mukayese edildiği aktarıldı. İşlem sonucu hazırlanan rapora yer verilen kararda, kemik ve diş örnekleri gönderilen kişinin Tülay ve Mehmet Nida Garipoğlu çiftinin "müşterek çocuğu olabileceği"nin tespit edildiği belirtildi. Kararda, mezara defnedilen kişinin Cem Garipoğlu olduğunun Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinin raporuyla kesinleştiği vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

MÜNEVVER KARABULUT'UN BABASINDAN İLK YORUM

Öte yandan takipsizlik kararına Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'tan da ilk yorum geldi. Bir televizyon kanalına konuşan Karabulut "Valla ben ilahi adalete güveniyorum, inancım odur. İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok, elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. İtiraz etmeyi düşünmüyorum... Yani şu an karar vermiş değilim, düşünmüyorum yani" dedi.

Münevver Karabulut\'un babasından takipsizlik kararına ilk yorum: Şimdilik ikna olduk

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Son Dakika 3.Sayfa Münevver Karabulut'un babasından takipsizlik kararına ilk yorum: Şimdilik ikna olduk - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • stanciu george:
    parasız kalmıs yıne anlasıldı 0 0 Yanıtla
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