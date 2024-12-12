Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yeni İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahin oldu.
Yaklaşık 2 ay önce Malkara'ya gideceği belli olan Muratlı İlçe Emniyet Müdürü Ali Oğuz Tosun'un tayininin gerçekleşmesiyle boşalan göreve Ahmet Şahin getirildi.
İstanbul, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da görev yaparak meslekte 10 yıllık tecrübe kazanan Ahmet Şahin, Muratlı ilçesindeki mesaisine başladı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muratlı'ya Yeni Emniyet Müdürü Atandı - Son Dakika
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