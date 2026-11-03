Murcia uçağında bomba ihbarı üzerine patlayıcı çıkmadı, 114 yolcu tahliye edildi - Son Dakika
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Murcia uçağında bomba ihbarı üzerine patlayıcı çıkmadı, 114 yolcu tahliye edildi

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Polonya, İtalya, İspanya ve Bulgaristan'da yolcu uçaklarına art arda bomba ihbarları yapıldı; havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. İncelemelerde patlayıcıya rastlanmazken, Murcia'da 114 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi.

Polonya ve İtalya'da ikişer, İspanya ve Bulgaristan'da ise birer yolcu uçağı, art arda gelen bomba ihbarlarının ardından incelemeye alınırken, yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Avrupa'da yolcu uçaklarına yönelik peş peşe yapılan bomba ihbarları güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da farklı uçuşları hedef alan ihbarların ardından havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı. Manchester'dan İspanya'nın Murcia kentine giden bir Ryanair uçağı ile Polonya'ya gitmekte olan iki uçak ve İsrail'den Bulgaristan'a gelen bir uçak bomba ihbarlarının hedefi oldu.

İspanyol yetkililer, uçaktaki 114 yolcu ve 7 mürettebatın Murcia Havalimanı'nda tahliye edilmesinin ardından yapılan incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını açıkladı. İspanya hükümetinin Murcia bölgesindeki temsilcisi Francisco Lucas, Sivil Muhafızlar tarafından gerçekleştirilen incelemede uçakta patlayıcı bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi. Lucas, havalimanındaki faaliyetlerin normale döndüğünü belirterek acil müdahale ekiplerine teşekkür etti.

İsrail'den gelen uçak Sofya Havalimanı'na indi

Bulgaristan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'den gelen bir uçak, e-posta yoluyla bomba ihbarı alınmasının ardından Sofya Havalimanı'na iniş yaptı. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, uçağın muhtemel patlayıcı düzeneklere karşı terörle mücadele ekiplerince incelendiğini bildirdi.

Polonya'da bomba paniği

Polonya'da ise Londra Heathrow Havalimanı'ndan kalkan ve Varşova'nın ana havalimanı Chopin'e gitmesi planlanan LOT Havayolları'na ait uçak, bomba ihbarı nedeniyle Varşova Modlin Havalimanı'na yönlendirildi. Uçakta bulunan 181 kişi tahliye edilirken, havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Varşova Modlin Havalimanı, incelemelerin ardından yeniden hizmete açıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Varşova Chopin Havalimanı'na giden SAS Havayolları'na ait bir başka uçak da bomba ihbarının ardından incelemeye alındı. Normal şekilde iniş yapan uçakta yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı bildirildi.

Roma'da iki Ryanair uçağına bomba ihbarı

Öte yandan, Roma Fiumicino Havalimanı kaynakları, Lizbon ve Dublin'den gelen iki Ryanair uçağının da muhtemel bomba tehditlerine ilişkin isimsiz ihbarların ardından arandığını açıkladı. Polis bomba imha uzmanları, yolcuların, bagajların ve uçakların güvenliğini sağlamak amacıyla standart güvenlik prosedürlerini uyguladı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı ve alarm durumunun sona erdiği bildirildi. Dublin'den gelen uçağa inişine kadar İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından eşlik edildi.

Budapeşte'de bomba paniği yaşanmıştı

Londra Luton Havalimanı'ndan kalkan bir Wizz Air uçağı da bir gün önce uçuş sırasında yapılan bomba ihbarı üzerine Budapeşte'ye yönlendirilmişti. Macaristan'a ait bir savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağı, Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştı. Uçakta ve yolcular üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: İHA
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