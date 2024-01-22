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Mürettebatı kurtarılan hayalet gemi Kapıdağ açıklarında

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası verince mürettebatı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle tahliye edilen hayalet gemi Kapıdağ Yarımadası Ormanlı Mahallesi açıklarında duruyor. Hayalet gemiyi yaklaşık 50 metre mesafeden bir başka römorkör takip ediyor.

Erdek ilçesi Ormanlı Mahallesi açıklarında seyir halinde olan 40 metre uzunluğundaki "MV Sicilia" adlı yük gemisi, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemide bulunan 7 mürettebat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olumsuz hava şartlarına rağmen helikopterle kurtarıldı.

Geminin acil durum sinyali üzerine Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda mürettebat emniyetli bir şekilde tahliye edilirken, gemi Kapıdağ Yarımadası Ormanlı Mahallesi açıklarında duruyor. Hayalet gemiyi 50 metre mesafeden römorkör takip ediyor.