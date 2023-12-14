 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muş'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın tedavi altına alındı

Muş'un Varto ilçesinde yaşayan ve yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yaşlı kadın tedavi altına alındı. Köpekler tarafından ısırılan kadına tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

Muş\'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın tedavi altına alındı
14.12.2023 - 13:15,  Güncelleme: 13:25
Abone Ol

Muş'un Varto ilçesi Alagöz Mahallesi'nde yaşayan ve yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yaşlı kadın tedavi altına alındı.

Alagöz Mahallesi'nde açık alanda yürürken çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Medine Kızıltaş (79), yere kapaklandı. Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı. Köpekler tarafından ısırılan kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek eve gönderildi. Kuduz tanısı konulmayan kadına tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı.

Muş Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, "Teyzenin her 2 bacağında ve ellerinde geniş doku defektleri var. Muş Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurmuş. Hemen yakınlarıyla beraber kendisine orada ilk müdahale yapılmış. Bu son dönemlerde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan hasta sayısı arttı. Özellikle acil servislere gelen hastaların sayısı arttı. Çocuk hastalar başta olmak üzere yaşlı hastalar sık sık bu başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerin kuduz tanısı yok ama biz tabii her ihtimale karşı o saldıran köpeklerin kuduz tanısı olmamasına rağmen yine aşılarını yaptırıyoruz. Biz en kötü ihtimali düşünerek davranmak zorundayız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Varto, Muş, Güvenlik, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın tedavi altına alındı - Son Dakika


13:26
AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25
Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24
Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12
TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?

Son Dakika
13:26 AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:25 Kütahya'da tacizciye evde işkence! Kadın kıyafeti giydirip oynattılar
12:24 Rahmi Koç, 42 milyon dolarlık özel uçağını satışa çıkardı
12:12 TBMM'deki mangal partisine Şamil Tayyar'dan tepki: Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı?
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı, geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 14:02:39. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement