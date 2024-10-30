Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
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Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Muş\'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor

PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 169 haftadır DEM Parti önünde evlat nöbeti tutuyor.

30.10.2024 13:04
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Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen aileler, evlat nöbetini kararlı şekilde sürdürüyor. Eyleme katılanlardan anne Ayten Koçhan, "Biz bir gidersek bin geliriz. Biz korkmuyoruz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla DEM Parti Muş İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, 169 haftadır kararlı bir şekilde evlat nöbetini sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı.

Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu. 12 yıl önce DEM Parti ve PKK tarafından çocuğunun kaçırıldığını ifade eden Halit Altun isimli vatandaş, "Oğlum Muhsin, eğer ki sen sağsan sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Orası bize göre değil. Annene, babana, memleketine ve yuvana gel. Ben kime askerlik yaptım? Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'me askerlik yaptım. Oğlum oraların ve o insanların faydası yoktur. Bize 1992-1993 yıllarını iyi hatırlıyoruz. Bunların bilincindeyiz. Bu insanlar zararlı insanlar faydalı insanlar değil. Sürekli topluma zarar veren insanlardır. Sözümü dinliyorsan oğlum dön gel" dedi.

Anne Ayten Koçhan ise 9 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını ifade ederek, "DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Biz bir gidersek bin geliriz. Biz korkmuyoruz. Gelin teslim olun, yolunuz yol değil. 4 yıldır eyleme devam ediyorum. Bir kişi dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz. Evlat hasretine dayanamıyorum. Yeter analar babalar ağladı. Oğlum sizi kandırıyorlar, onlar İsrail'in ve Amerika'nın askerleri" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Evlat Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika

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