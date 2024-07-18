Muş'ta Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 4 Kişi Yaralandı

Muş\'ta Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 4 Kişi Yaralandı

Muş'un Hasköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.07.2024 16:04
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Muş'ta 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muş'un Hasköy ilçesi Düzkışla beldesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimlerinin henüz öğrenilmeyen 34 BV 4616 plakalı otomobil karşı yönden gelen 06 AL 1933 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisi ile 06 AL 1933 plakalı hafif ticari araç şarampole yuvarlanırken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Mehmet Sait Demirci, Muhammet Hamza Demirci, Nazo Alimogullari ve Cemil Alimogullari yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD, itfaiye ve çevredekilerin desteği ile çıkarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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