Muş'ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Muş'ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

09.09.2025 18:06
Muş\'ta silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Haber Videosu

Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

SİLAHLI KAVGADA 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Alınan bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda D.K. (61), B.K. (50), Ş.A. (47) isimli şahıslar hayatını kaybederken, C.K. (52), N.M. (47) ve E.A. (43) yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İlçe merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

