Muş'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Muş'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

Muş\'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

Muş-Bitlis karayolunun Altınova Beldesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak araçların geçişini sağladı.

18.05.2024 20:59
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Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muş- Bitlis karayolunun 40. kilometresinde bulunan Altınova Beldesi kavşağında meydana geldi. Alirıza A. yönetimindeki 07 CVR 392 plakalı otomobil ile Şemdin Tulgar yönetimindeki 07 N 3667 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Feride Ebrar A., Yağmur A., Mehmet Hüseyin A., sürücü Alirıza A. ile Şemdin Tulgar, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Şemdin Tulgar, Samet Tulgar ve Selcan Tulgar hastane yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaydetti.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı. Kullanılamaz hale gelen 2 otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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