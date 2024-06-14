Muş Valisi, Bayram Öncesi Trafik Denetimlerini Ziyaret Etti

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Muş Valisi Avni Çakır, bayram öncesi kara yollarında yaşanan yoğun trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için özveriyle çalışan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Muş'ta bayram öncesi polis ve jandarma ekipleri uygulama noktalarında denetimlerini attırdı. Vali Çakır, bayram öncesi yoğunlaşan trafik nedeniyle Muş- Bitlis kara yolundaki polis uygulama noktasını ziyaret ederek, sürücülere trafik kurallarına uyma konusunda önemli uyarılarda bulundu. Ayrıca, araçlardaki çocuklarla yakından ilgilenen Çakır, onlara çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı. Daha sonra Muş- Diyarbakır kara yolundaki jandarma yol uygulamasını ziyaret eden Çakır, burada sürücülere şeker ikram ederek bayramını kutladı.

Gazetecilere burada açıklamalarda bulunan Vali Çakır, jandarma ve polis ekiplerine çalışmalarında her zaman destek olacaklarını ifade ederek, vatandaşların da bu süreçte güvenlik güçlerinin uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Vali Çakır, "Muş-Diyarbakır yolunda şu an burada jandarma trafik ekiplerimizin yol kontrolü uygulamalarında arkadaşlarımız nezaret ettik. Vatandaşlarımıza hem iyi bayramlar diledik. Hem de trafik kuralları ile ilgili hatırlatmalarda bulunduk. Bayram yoğunluğu hafta içi de çok fazla kendini hissettirmemişti ama okulların kapanmasıyla beraber bugün sabah saatlerinde itibaren bir canlanma başladı. Şu anda giderek bu yoğunluk artıyor. Arkadaş oluşturduğumuz ekiplerimizle beraber 900'e yakın personelimizle ilimizin genelindeki tüm noktalarda gerekli tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımıza hem iyi bayramlar diliyoruz. Hem trafik kurallarıyla alakalı hatırlatmalarda bulunuyoruz. Trafiğe çıkacak, yola çıkacak vatandaşlarımızın hız limitlerine uymalarını, yollardaki trafik işaretlerine uymalarını bu konudaki yollarda uyarıcı ikazlara, haberlere riayet etmelerini ve mümkünse sık sık mola vererek ulaşacakları yere o şekilde gitmelerini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza kazasız, belasız yolculuklar ve iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Yapılan ziyarette; Vali Çakır'a Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya da eşlik etti. - MUŞ