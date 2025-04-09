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Muşlu Anneler Evlat Nöbeti Tutuyor

PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, DEM Parti önünde yağmur altında eylemlerine devam ediyor.

09.04.2025 17:25
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Muşlu anneler sağanak altında evlat nöbetini sürdürüyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine devam ediyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi sağanak altında devam ediyor. Dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"9 yıldır evladımdan haber alamıyorum"

9 yıldır evladından haber alamadığını ifade eden anne Ayten Koçhan, DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğunu istediğini söyledi. Koçhan, "Evlatlarımızı versinler, evlat hasretine artık dayanamıyoruz. Bayramımız geldi geçti, kara bayram yaşadık" dedi.

Evladı dağda olan bütün annelere ve kendi oğluna çağrı yapan Koçhan, şöyle konuştu:

"Ersin beni duyuyorsan, görüyorsan gel teslim ol. Hepsi teslim oluyor. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelin teslim olun. Sen gelene kadar eylemime devam edeceğim. Bütün annelere sesleniyorum, hepimizin çocuğu gitmiş, bize desteğe gelin. Çağrı yapalım, çocuklarımız gelip teslim olsun."

"Türk-Kürt kardeştir"

"Türk-Kürt kardeştir" diyen anne Şahinaz Özcan ise bu ayrımı yapanların Müslüman olmadığını belirterek, "8 yıldır oğlum kayıptır. Hiç haber almadım, var mı yok mu bilmiyorum? DEM Parti'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Dağda bir tane kalana kadar burada olmaya devam edeceğim. Bu Kürt davası değil. Türk-Kürt kardeştir. Bu şekilde ayrım yapıp insanları kandıranlar Müslüman değil. Kürt olsun, Alevi olsun, Türk olsun, hepimiz Müslüman'ız. Kimsenin çocuklarımızı götürmeye hakkı yok. 8 yıldır bu acıyı çekiyorum. Dağda bir kişi kalana kadar eylemimize devam edeceğiz. Atilla sesimi duyuyorsan, gel devlete teslim ol" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

DEM Parti, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

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