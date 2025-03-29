Myanmar'da Depremler: Can Kaybı 1002'ye Yükseldi - Son Dakika
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Myanmar'da Depremler: Can Kaybı 1002'ye Yükseldi

Myanmar\'da Depremler: Can Kaybı 1002\'ye Yükseldi

Myanmar'da meydana gelen depremlerde can kaybı 1002'ye, yaralı sayısı 2376'ya ulaştı.

29.03.2025 11:52
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Güney Asya ülkesi Myanmar'da dün meydana gelen iki deprem sonucu can kaybı bin 2'ye, yaralı sayısı 2 bin 376'ya yükseldi. Myanmar'daki depremin merkez üssünden bin kilometre uzaklıkta bulunan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ise 10 kişinin yaşamını yitirdiği inşaat halindeki gökdelenin enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Myanmar'da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaştı. Ülkeyi yöneten askeri cunta tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 2'ye, 2 bin 376'ya yükseldiği belirtildi. Ölümlerin çoğunun depremin merkez üssüne yakın olan ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'da kayda geçtiği aktarıldı. 1.5 milyonluk nüfuslu şehirde binlerce evin yıkıldığı tespit edildi. Cunta lideri Min Aung Hlaing, depremlerin yol açtığı hasarı incelemek için Mandalay şehrini ziyaret etti.

Uluslararası yardımlar gelmeye başladı

Cunta tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısının ardından ilk olarak Çin, Hindistan, Malezya ve Rusya destek ekipleri ve erzak yardım çalışmaları başlattı. Birleşmiş Milletler ise Myanmar'a destek amacıyla 5 milyon dolar acil yardım fonu duyurdu. Yeni Zelanda ise 2 milyon Yeni Zelanda doları yardım sağlayacağını açıkladı. Güney Kore ise Myanmar'a ilk etapta 2 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını belirtti.

Bangkok'ta çöken gökdelende 101 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Depremin hissedildiği komşu ülke Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ise 2 bin hanede hasar meydana geldiği tespit edildi. Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt düzenlenen basın toplantısında, depremin ardından geçen 24 saat içinde başkent genelinde yaklaşık 2 bin hasar raporu alındığını açıkladı. Sittipunt, Bangkok'ta çöken ve şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilen gökdelen inşaatı dışında herhangi bir yıkım yaşanmadığını belirtti.

Tayland Afet Birimi tarafından yapılan son açıklamada, gökdelenin enkazından 10 cansız bedenin çıkartıldığı, 16 kişinin yaralandığı, 101 kişiye ise henüz ulaşılamadığı aktarıldı. Ayrıca bölgede son 24 saatte en az 96 artçı deprem kaydedildiği vurgulandı.

Bölgede depremler devam ediyor: son 24 saatte 96 artçı şok

Myanmar'ın Sagaing şehrinde dün ilk olarak yerel saatle 12.50'de 7.7 büyüklüğünde, yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Depremler çevre ülkeler Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedilmişti. - NAYPYİDAW

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Myanmar'da Depremler: Can Kaybı 1002'ye Yükseldi - Son Dakika

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