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81 yaşındaki adamın hapse girmesine neden olan nafakayı Erkekleri Koruma Derneği ödedi - Son Dakika
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81 yaşındaki adamın hapse girmesine neden olan nafakayı Erkekleri Koruma Derneği ödedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan ve gözyaşları içinde hapse giren 81 yaşındaki adam serbest kaldı. Nafaka, Erkekleri Koruma Derneği tarafından ödendi.

05.12.2023 - 20:06,  Güncelleme: 20:12
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından nafakanın ödenmesi sonucu serbest kaldı.

Nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam serbest kaldı

ESKİ EŞİNİN NAFAKASINI ÖDEMEYİNCE TUTUKLANDI

İddiaya göre, 81 yaşındaki Zülfü Ş., eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.

Nafakasını ödemediği için tutuklanan yaşlı adam serbest kaldı

NAFAKA, ERKEKLERİ KORUMA DERNEĞİ TARAFINDAN ÖDENDİ

Çıkarıldığı hakimlikçe "nafaka hükümlerine uymama" suçundan tutuklanan Şirin, nafaka borcunun Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından ödenmesinin ardından cezaevinden çıktı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 81 yaşındaki adamın hapse girmesine neden olan nafakayı Erkekleri Koruma Derneği ödedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 81 yaşındaki adamın hapse girmesine neden olan nafakayı Erkekleri Koruma Derneği ödedi - Son Dakika
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