Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttuğu için tutuklanan 81 yaşındaki adam, Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından nafakanın ödenmesi sonucu serbest kaldı.
İddiaya göre, 81 yaşındaki Zülfü Ş., eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.
Çıkarıldığı hakimlikçe "nafaka hükümlerine uymama" suçundan tutuklanan Şirin, nafaka borcunun Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından ödenmesinin ardından cezaevinden çıktı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 81 yaşındaki adamın hapse girmesine neden olan nafakayı Erkekleri Koruma Derneği ödedi - Son Dakika