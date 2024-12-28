Narin davasını takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı - Son Dakika
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Narin davasını takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran öldürülmesine ilişkin görülen davayı takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı. Görüntülerde Devrim Tosunoğlu'nun ekip arkadaşı Sevgim Begüm Yavuz'a ekrana yansıtmadan eldivenlerini vermeye çalıştığı görülüyor.

28.12.2024 00:08
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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma bugün devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan olayda, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşmanın ikinci gününde de karar açıklanmazken; duruşma yarın devam edecek.

TV100 EKİBİNDEN ELDİVEN DAYANIŞMASI

Türkiye'nin merakla izlediği davaya basının da ilgisi yoğun. Soğuk havanın da etkisini gösterdiği Diyarbakır'da canlı yayında yaşanan anlar yürek ısıttı.

TV100 ekibinden Devrim Tosunoğlu'nun ekip arkadaşı Sevgim Begüm Yavuz'a ekrana yansıtmadan eldivenlerini vermeye çalıştığı anlar canlı yayında görüntülendi.

Narin davasını takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı

Devrim Tosunoğlu, Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Gündem, Medya, Yaşam, tv100, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin davasını takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    boş haber bosss 18 2 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    yok asansör 16 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    gerçekten çok büyük bir dayanışma çok mutlu oldum Allah'tan eldiven vermişler keşke haberlerde her zaman öyle şeyler görsek bu haberi çok sevdim çok ülkede dünyada başka kötü haber bilgilendirici haber ölüm haberi olmadığı için uygulamayı siliyorum dünyada barış dünyada eldiven dayanışması yada muhaberlerin eldiven dayanışması olarak paylaşım yapsanız bu günüde eldiven dayanışma günü ilan etsek müthiş olur 9 1 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    bir haberi on defa dolaylı olarak yazmakla elinize ne geçiyor 3 0 Yanıtla
  • Osman null:
    Ben bu haberi sinkaf ederim 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Narin davasını takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı - Son Dakika
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