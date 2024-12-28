Narin davasını takip eden TV100 ekibinin eldiven dayanışması ekranlara yansıdı

Ali Akkaya:

gerçekten çok büyük bir dayanışma çok mutlu oldum Allah'tan eldiven vermişler keşke haberlerde her zaman öyle şeyler görsek bu haberi çok sevdim çok ülkede dünyada başka kötü haber bilgilendirici haber ölüm haberi olmadığı için uygulamayı siliyorum dünyada barış dünyada eldiven dayanışması yada muhaberlerin eldiven dayanışması olarak paylaşım yapsanız bu günüde eldiven dayanışma günü ilan etsek müthiş olur