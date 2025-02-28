Narin Güran cinayeti davası birleştirildi - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti davası birleştirildi

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin iki dava dosyası birleştirildi, 15 sanık yargılanacak.

28.02.2025 17:02
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Narin Güran cinayetinde iki dava dosyası birleştirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkındaki dava dosyaları birleştirildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuklardan oluşan 15 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. ve İ.K. hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, tensip zaptında dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi yönündeki talebi değerlendirildi.

17. Asliye Ceza Mahkemesinin değerlendirilme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, mahkemenize ait 2025/84 esas sayılı dosya ile mahkememizin 2025/112 esas sayılı dosyası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından birleştirmeye muvafakat verilmiştir."

12 sanık ile 3 çocuğun "suçluyu kayırma" suçundan yargılanmasına 14 Nisan'da başlanılacak.

Narin Güran cinayeti davasında mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayeti davası birleştirildi - Son Dakika

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