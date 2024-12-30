Bedia Teymur, Narin Güran davasında yaşananları anlattı: Anne Yüksel Güran'dan itiraf gelebilir - Son Dakika
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Bedia Teymur, Narin Güran davasında yaşananları anlattı: Anne Yüksel Güran'dan itiraf gelebilir

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Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Narin Güran cinayeti davasından 3 sanık hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' kararı çıktı. Davanın ikinci duruşmasını yerinden takip eden Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, anne Yüksel Güran'dan bir itiraf gelebileceğini söyledi.

30.12.2024 23:06
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Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Narin Güran cinayeti davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a 'ağırlaştırılmış müebbet', itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

MAHKEME SALONUNDA YAŞANANLARI ANLATTI

Davada kararın çıktığı ikinci duruşmayı Diyarbakır Adliyesi'nde yerinden takip eden Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, 3 günlük süreçte mahkeme salonunda yaşananları anlattı.

"ANNEDEN İTİRAF GELEBİLİR"

Haberler.com YouTube kanalında konuşan Teymur, anne Yüksel Güran'ın tutuklu bulunmasının aileye oldukça dokunduğunu aktardı. Teymur, bu doğrultuda Yüksel Güran'dan bir itiraf gelebileceğini söyledi. Mevcut ceza sisteminde 'şüpheden sanığın yaralanacağını' ve sanık avukatlarının da bunun üzerinde sıklıkla durduğunu belirten Teymur, "Mahkeme bunun tam tersini uyguladı. Ben istinafta da kararın onaylanacağını düşünüyorum. Belki istinaftan sonraki adımda, artık her şey kesinleşince Yargıtay aşamasında bir çözülme olabilir." dedi.

"BUNDAN SONRAKİ AŞAMADA GERÇEKTEN BİR ŞEYLER OLABİLİR"

Teymur, mahkemenin verdiği 'ağırlaştırılmış müebbet' kararının sanıkları itirafa yöneltmek amacıyla verilmiş olabileceğini ifade etti. Kırsal bölgelerde bir kadının suçlanmasının ve tutuklanmasının 'çok ağır' kabul edildiğini kaydeden Bedia Teymur, sözlerine şu şekilde devam etti: "Üç gün boyunca en fazla duyduğumuz şey, 'Bizim namusumuzu, itibarımızı zedelediler' sözüydü. Anne, belki başkalarının da sözünü keserek 'Namus bizim için çok önemlidir' dedi. Şunu söyledi; 'Ben artık Narin'i dahi unuttum ve kendi itibarımı, namusumu, iffetimi düşünmeye başladım. Çünkü bunu konuşmaya başladılar' dedi. Bu çok önemli. Ama son ana kadar neden yapılmadı derseniz, ben işte bu tez üzerinden gidildiği için belki de itiraf edilmedi diye düşünüyorum. Ya da gerçekten masumdur. Onu bilemiyoruz, göreceğiz. Bundan sonraki aşamada gerçekten bir şeyler olabilir diye düşünüyorum."

Bedia Teymur, Narin Güran davasında yaşananları anlattı: Anne Yüksel Güran\'dan itiraf gelebilir

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Son Dakika 3.Sayfa Bedia Teymur, Narin Güran davasında yaşananları anlattı: Anne Yüksel Güran'dan itiraf gelebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa karaca:
    Abi kardeşini öldürmüş olabilir.Amcada öldürmüş olabilir, ama bir anne kızını öldürmesi olası görünmiyor.sıf oğlunu kurtarma adına, itiraf etmemesi doğru değil,aksi taktirde, dilin kemiği yok deyimile, dedi koduların olması normaldir.kızın ölmüş biliyorsun ve susuyorsun. 22 2 Yanıtla
  • Hasan 78:
    Suçsuz olan kişiye müebbet hapis mi verilir..Demek ki var masum değil 12 4 Yanıtla
  • Narkoz null:
    Öldürmese bile öldüreni biliyor ve susuyor oda ceza almasına yeter kızı ölmüş umrunda değil namus da namus 12 0 Yanıtla
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