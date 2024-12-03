Narin Güran Davasında Suç Üstlenme İddiası

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suçu üstlenmesi" yönünde Güran ailesinin teklifte bulunduğu iddialarına ilişkin 2'si "şüpheli" sıfatı ile olmak üzere 6 kişinin alınan ifadesi dava dosyasına eklendi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, 11 Kasım'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına "Güran ailesince Hasan K. aracılığıyla kendilerine bir ev ile amcasına ait ancak ruhsat kaydı Güran ailesinin üzerinde olan bir aracın devrinin verilmesi karşılığında babasının suçu üstlenmesinin istendiği" iddiasıyla dilekçe ile başvuru yaptı. Bahtiyar, bu iddiasına ilişkin Hasan K. ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin ses kaydını da Başsavcılığa sundu. Bunun üzerine ses kaydı deşifre edilerek tutanak hazırlandı.

İddialara ilişkin ayrıca 28-29 Kasım'da İl Jandarma Komutanlığınca Hasan K. (65) ve tutuklu sanık amca Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın (65) "şüpheli" sıfatı ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal (46), oğulları İbrahim (20) ve Ferhat Bahtiyar (24) ile kızı Fadile N.'nin (27) ise "bilgi" amaçlı ifadeleri alındı.

Hasan K.'nin Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine iletmesi için "Ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ben onlara diyemem" dediğini ileri sürerek başlayan telefon görüşmesinde şunlar yer aldı:

"Gazal Bahtiyar: Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar.

Hasan K: Ben dedim çocukları bana söyledi, 'Arabamızın devrini bize versinler.' (Güran ailesi) Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince veririz.' dedi

Gazal Bahtiyar: Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler.

Hasan K: Bana söylediler, ben de söylerim dedim.

Gazal Bahtiyar: Söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler.

Hasan K: Ne diyeyim Allah hakkınızı bırakmasın.

Gazal Bahtiyar: Amin. Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu amca, ben evdeydim. Geldi yemeğini yedi, gitti, ağaçlarını suladı, onu çağırdı, ne yaptıysa onun üstüne attı.

Hasan K: Suç onundur, Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü, sakladı. Deseydi 'Ben niye saklıyorum?

Gazal Bahtiyar: Onu tehdit ettiler amca, onu tehdit etmeseydi gider miydi?

Hasan K: Gittiğinde; bir haftası bittiğinde, tutuklandığında gitseydi 'Zorla bana yaptırdı.' Girmezdi hapse.

Gazal Bahtiyar: Sakın hacı Rıza (Ali Rıza Güran) onların tekliflerini göndermesin.

Hasan K: Haber gönderseler siz de 'yok' dersiniz.

İbrahim Bahtiyar (Nevzat Bahtiyar'ın oğlu): Dayı onlara söylersin, devlet ne derse odur. Onlar demiyor muydu devlet ne derse odur. Devlet ortaya çıkaracak.

Hasan K: Kim ise devlet çıkaracak ortaya. Ben evlerin arasındayım, millet etrafımda, fazla konuşamıyorum."

İddialara ilişkin 6 kişinin ifadesi alındı

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, jandarmada verdiği ifadesinde, ablası Fadile N.'nin 27 Ekim'de ağabeyi Ferhat'ın evine geldiğini belirtti.

Bahtiyar, ablası Fadile N.'nin kendisi ve annesinin bulunduğu odada, "Ali Rıza Güran'ın Hasan K.'yi yanına çağırdığını ve 'Narin'i zaten Nevzat öldürmüş, suçunu kabul etsin, çocukları gelsin köydeki evine, biz yine onlara bakacağız, sahip çıkacağız. Nevzat suçu üstlensin, bizim çocuklar çıksın, sen de git bunu Gazal'a ve çocuklarına ilet." dediğini anlattığını öne sürdü.

Hasan K.'nin bunu önce teyzesi Gülbahar K.'ye ilettiğini, Gülbahar K.'nin de telefonla konuyu ablası Fadile N.'ye söylediğini ifade eden Bahtiyar, şunları yer aldı:

"O gün bunları aktarınca Fadile yanımızdan ayrılmadan saat 19.07'de ağabeyim Hakim Bahtiyar'ın kullandığı GSM hattından Hasan K.'yi kullandığı cep telefonundan aradık. Telefonu ortamda bulunanların duyacağı şekilde hoparlöre aldım. Annem Gazal konuşmaya başladı. Halini hatırını sorduktan sonra para teklifinin olup olmadığını sordu. Kendisi de bize 'Beni bugün Ali Rıza Güran aradı, köye çağırdı. Köye giderek Ali Rıza ile buluştum. Bana, 'Zaten Nevzat öldürmüş, her şey ortada, belli. Suçunu kabullensin. Çocukları yine gelsin köydeki eve, biz onlara bakarız, gerekirse sahip çıkarız' şeklinde teklif iletti. Annem Gazal da 'Beni evle ile mi kandıracaklar? Kocamın başımı yaktılar, onlar gitsin hapiste çürüsün, kocam çıksın. Kesinlikle bize böyle teklifte bulunmasınlar. Ali Rıza bize ev teklifi mi yapıyor? Kabul etmiyoruz. Hasan K. de bunun üzerine, 'Bana iletileni size bildiriyorum' dedi. Sonra ben konuşmaya başladım. 'Mahkemesi var. Devlet her şeyi ortaya çıkaracak' dedim."

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu Ferhat Bahtiyar da ifadesinde Hasan K.'nin Ali Rıza Güran'ın, "Dönsünler köye, onların evini de vereceğiz, maddi ve manevi ne ihtiyaçları varsa karşılayacağız. Bu olayı Nevzat üstlensin, zaten kendisi yapmıştır" şeklindeki teklifini kendilerine ilettiğini iddia etti.

Nevzat Bahtiyar'ın kızı Fadile N. ise 27 Ekim'de saat 18.00 sıralarında teyzesi Gülbahar K.'nin kendisini WhatsApp üzerinden aradığını, Hasan K.'nin, 'Ben kıyamadım, onları arayayım, sen onlara söyle." diyerek Ali Rıza Güran'ın teklifini ilettiğini ileri sürdü.

Fadile N., Hasan K.'nin teyzesine, "Ali Rıza Güran beni evine çağırdı. 'Nevzat bu olayı yapmış. Bizim aile rezil oldu. Nevzat olayı üstlensin. Çocukları da evine dönsün, biz onlara bakarız, ne ihtiyaçları varsa karşılarız.' dediğini öne sürerek, teyzesinin bunu kendisine söylemesi üzerine annesi ve kardeşlerinin yaşadığı eve giderek onlara durumu anlattığını belirtti.

Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar da ifadesinde kızı Fadile N.'nin evlerine gelerek Hasan K. aracılığıyla kendilerine teklif sunulduğunu belirttiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Hasan K.'yi aradık ve böyle bir teklifin olup olmadığını sorduk. Hasan K. de Ali Rıza Güran'ın kendisini Tavşantepe Mahallesi'ne çağırdığını, 'Git ailesine söyle Nevzat suçu üstlensin. Biz de ailesini köye geri getirelim. Bütün ihtiyaçlarını karşılarız. Bu olay da kapansın.' dediğini söyledi. Ben de böyle bir teklifi asla kabul etmeyeceğimi, Nevzat'ın Narin'i öldürdüğüne inanmadığımı, paraya kanmayacağımı, Nevzat'ı dünyaya değişmeyeceğimi ve bir daha da böyle bir teklifte bulunmamasını söyledim."

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Hasan K. ise Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın eşlerinin köylerinden olduğunu, onlarla akraba olduklarını belirtti.

Ali Rıza Güran ve Hüseyin Güran'ın akranları olduğunu, onları tanıdıklarını ifade eden Hasan K., Narin kaybolduğunda Yalova'da olduğunu söyledi.

Orada olduğu sırada Narin'in cenazesinin bulunduğunu, bunun üzerine Yalova'dan Diyarbakır'a döndüğünü belirten Hasan K., şunları kaydetti:

"Hüseyin Güran'ın evinin önünde ailece oturuyorlardı. Ali Rıza Güran'ın yanına oturdum. Ali Rıza, 'Eğer bizimki yaptı ise onun Allah belasını versin' dedi. Sonra Ali Rıza bana 'Tahminen bunu kim yapmıştır?' diye sordu. Ben 'Devlet işe el atmış, bunu bulacaktır ancak tahminim bu işi Enes yaptı, Salim temizlerken başına bela aldı' dedim. Ali Rıza beni yolcu ederken bana 'Nevzat'ın karısı da Salim'in karısı da sizin kızınızdır. Nevzat'a söyle o yapmışsa yaptığını söylesin. Çocuklarına, karısına söyle evlerine gelsin, biz onlara karışmayacağız. Biz onlara bakarız, yardım ederiz, zarar vermeyiz' dedi. Daha sonra Batıkarakoç Mahallesi'ne döndüm. Burada Gülbahar K.'yi gördüm. Ali Rıza Güran'ın aktardıklarını ona söyledim. 'Ben bunu Gazal'a söylemem sen söylemek istersen söyle' dedim. Aynı günün akşamı Gazal beni oğlunun numarasından arayarak, 'Ben arazi, ev kabul etmiyorum. Ali Rıza nasıl böyle bir şey söyler? gibisinden konuştu. Ben de Gülbahar'a söylediklerimi Gazal'a da söyledim. Ardından 'Yalan söylemeyin, adam arazi ev demedi' şeklinde söyleyince oğlu İbrahim, 'Dayı seni savcılığa veririz, şahit yazılırsın' dedi. Ben de yalan söylemem. Beni savcılıkla uğraştırmayın dedim."

Ali Rıza Güran, iddiaları kabul etmedi

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ali Rıza Güran da televizyonlarda "Salim Güran'ın Arif ve Hüseyin Güran'ın eşleri ile arasında bir ilişki olduğu yönünde asılsız iddia ve haberler çıkması üzerine" Hüseyin Güran'ın kendisine, "Namusumuzla uğraşıyorlar. Git Nevzat'ın karısına söyle, bu konuyu dile getirip bizi daha fazla rezil etmesinler" dediğini öne sürdü.

Bunun üzerine Gazal Bahtiyar'ın dayısı olan M.K. ile görüşmek istediğini ancak cep telefonundan ona ulaşamayınca akrabası olan Hasan K'yi aradığını belirten Güran, şunları söyledi:

"Hasan K., 'Senden ricam bunlara gidip söyleyeceksin, namusumuz konusuna bir daha girmesinler, bu konuyu ortadan kaldırsınlar.' dedim. Bunun haricinde olayla ilgili başka bir mevzu konuşulmadı. Ardından Hasan K. de bana 'Sizden bir ricam var. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi, yeğeniniz İ. Güran'dan bir araç almış ancak devrini alamamış. Devir konusunda yardım rica ederim' dedi. 'Rican başım üstüne ama bu dediğin ileriki zamanda olur' dedim. Konuşma bu şekilde tamamlandı. Bunun haricinde söylenen iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Birkaç gün sonra sosyal medya ve ulusal medyada buna ilişkin asılsız iddiaları görünce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." - DİYARBAKIR