Narkoçelik-11 Operasyonunda 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Narkoçelik-11 Operasyonunda 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Narkoçelik-11 Operasyonunda 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Kocaeli merkezli düzenlenen Narkoçelik-11 operasyonunda uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 608 kilogram kokain ve uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi ve 10'u tutuklandı.

13.04.2024 03:07  Güncelleme: 03:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen "Narkoçelik-11" operasyonunda 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirilmişti. Operasyon, Türkiye'de bir defada ele geçirilen 3'üncü en büyük kokain miktarı olarak tarihe geçerken aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Lübnan ve Venezuella uyruklu Danı Talal Awad Abushanap'ın liderliğini yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik "Narkoçelik-11" operasyonu düzenlendi. Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, örgüt üyelerinin temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ'ın Saray ilçesi kırsalındaki bağ evinde depoladıkları ve akabinde 2 Nisan Salı günü Antalya'ya sevk ettikleri belirlendi. Kesintisiz fiziki ve teknik takibin ardından Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Bıyıklı ve Ahırtaş mahallelerinde bulunan bağ evlerinde şüphelilerin, ürettikleri uyuşturucu maddenin bir miktarını 9 Nisan Salı günü piyasaya süreceği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler operasyon düğmesine bastı.

Eş zamanlı operasyon

Antalya'da uyuşturucu imal ve çoğaltımında kullanılan 2 bağ evi, 3 ikamet, 3 otel odası ve 5 araçta yapılan aramada 10 şahıs yakalandı. Eş zamanlı olarak İstanbul'da düzenlenen operasyonda ise 2 ev ve 1 araçta yapılan aramada 3 şahıs yakalandı. Operasyonlar çerçevesinde 2'si Kolombiya, 1'i Venezuela, 1'i Lübnan uyruklu, 9'u Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 13 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyon neticesinde; 8 varil içerisinde 579,3 kilogram likit halde kokain, 7 paket preslenmiş 7,79 kilogram kokain, 20,5 kilogram gübreye emdirilmiş halde kokain ve 625 gram kokain olmak üzere toplamda 608,2 kilogram kokain ele geçirildi. 827,5 kilogram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan likit ve katı halde ara kimyasal maddeler, uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi, 8 kokain maddesinin preslemesinde kullanılan üzerinde kartal ve akrep figürleri bulunan baskı kalıpları, hassas terazi, pompalı tüfek, uyuşturucu madde üretim ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlar, (5 uyuşturucu maddeyi karıştırmak ve ayrıştırmak için kullanılan ahşap ve plastikten yapılmış aparat, uyuşturucu üretiminde kaynatma amaçlı tencere, yine uyuşturucu madde üretiminde kullanılan süzgeç, huni, kova, 3 maşrapa, 2 dereceli isotherm, uyuşturucu madde yapımı esnasında korunmak amacıyla takılan özel maske, 6 ısıtıcı, 2 ölçüm kabı, 8 küçük boy varil, 3 büyük boy varil, farklı ebat ve türlerde toplamda 36 boş bidon, çok sayıda koli bandı) ele geçirildi.

10 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri akabinde 4'ü yabancı uyruklu 13 örgüt üyesi, Körfez Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Operasyon, Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narkoçelik-11 Operasyonunda 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada savruldu
    09:13 Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada savruldu

    Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza anında motordan uçarak havada savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

  • Bolu'da Çocuk Parkı Kundaklayan Şüpheli Yakalandı
    09:05 Bolu'da Çocuk Parkı Kundaklayan Şüpheli Yakalandı

    Bolu'da geçtiğimiz gün çocuk parkını ateşe veren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşındaki genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Acı detay: Bayram tatili dönüş yolundaki kaza, baba ve kızını hayattan kopardı
    08:44 Acı detay: Bayram tatili dönüş yolundaki kaza, baba ve kızını hayattan kopardı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.

  • Alanya'da bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada
    08:43 Alanya'da bir kişinin öldüğü feci kaza kamerada

    Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada, Erhan D. yönetimindeki araç, ters yöne giren motosiklete çarptı ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

  • Erzincan-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı
    08:22 Erzincan-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı

    Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

  • Bakan Yerlikaya: 19 ilde BTÖ'ye yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı
    08:21 Bakan Yerlikaya: 19 ilde BTÖ'ye yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    08:11 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 4 yaralı

    Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    07:04 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    06:13 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.

  • Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
    05:29 Kahramanmaraş'ta okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


08:22 İran, İsrail’e “Gerçek Vaat“ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran, İsrail'e "Gerçek Vaat" operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:47 İran, İsrail’in Şam’daki büyükelçilik yerleşkesine saldırdı İran, İsrail'in Şam'daki büyükelçilik yerleşkesine saldırdı
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
21:32 Taraftar en sonunda çıldırdı Fernando Santos’a soğuk duş Taraftar en sonunda çıldırdı! Fernando Santos'a soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 09:15:22. #1.13#
SON DAKİKA: Narkoçelik-11 Operasyonunda 608 Kilogram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement