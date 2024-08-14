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- Narkotik köpeği Eris'e duygu yüklü veda paylaşımı

Eris ve eğiticisi emekli oldu

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü, uzun yıllardır uyuşturucu ile mücadelede görev yapan narkotik köpeği Eris ve eğiticisinin emeklilik haberini duygu dolu bir paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Onlarca sayısız başarılı operasyona imza atan, suçluların korkulu rüyası, narkotik köpeğimiz Eris, yıllar boyunca suçla mücadelede gösterdiği üstün hizmetle, bizlere güvenli bir toplum sundu. Eris'in koklayarak bulduğu adalet, sayısız canın zarar görmesini engelledi. Son görevine çıkan Eris ve Eğiticisi, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kadir Yırtar'a da veda ziyareti gerçekleştirdi. Sayısız operasyonların gizli kahramanı Eris, şimdi eğiticisi ile birlikte huzurlu bir emeklilik dönemini hak etti. Teşekkürler Eris." denildi.

2018 yılında doğan ve emniyet teşkilatına katılan Eris, toplamda 533,72 kg uyuşturucu madde ve 3 bin 815 adet hap ele geçirdi.