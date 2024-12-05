Nasuh Mahruki Tahliye Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nasuh Mahruki Tahliye Oldu

Geniş Video İzle

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı, şimdi tahliye edildi.

05.12.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye tahliye

İSTANBUL - Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.

Arama Kurtarma Derneğinin eski Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahruki hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Tahliye edildi

İddianamenin kabul edildiği İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tensip kararında Mahruki'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Bu duruma yapılan itiraz sonucunda ise Mahruki'nin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik oluşturma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlatıldı.

3 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki'nin üzerine atılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. İddianamede şüpheli Nasuh Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Nasuh Mahruki, Sosyal Medya, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Yaşam, Ceza, Akut, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nasuh Mahruki Tahliye Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:42 Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti Muhaliflerin Hama zaferini duyurduğu telsizin markası dikkat çekti
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:18 Tutuklu kadınların başörtülerinin kesildiği iddiası: 3 infaz memuru görevden uzaklaştırıldı Tutuklu kadınların başörtülerinin kesildiği iddiası: 3 infaz memuru görevden uzaklaştırıldı
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
09:24 Şevval Şahin’in transparan kıyafeti geceye damga vurdu Şevval Şahin'in transparan kıyafeti geceye damga vurdu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
08:54 Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor
08:26 İran güne art arda depremlerle başladı İran güne art arda depremlerle başladı
08:23 En düşük emekli maaşı kaç lira olacak İşte masadaki rakam En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 21:08:48. #1.13#
SON DAKİKA: Nasuh Mahruki Tahliye Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.