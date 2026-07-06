NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

36'ncı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın Ankara'ya gelmesi planan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçağın ineceği Esenboğa Havalimanı'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Öte yandan davetlilerin gelmeye başladığı havalimanında hareketlilik gözlemlenirken, kullanacakları güzergahlardaki çevre düzenlemelerinde de sona gelindi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesine sayılı saatler kala kentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamsa yarın Ankara'ya gelmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın inceği Esenboğa Havalimanı ile çevresinde polis ve jandarma ekiplerince tedbirlerin uygulanmasına devam edildi. Devlet başkanları ve diğer konukların geçeceği güzergahlarda şüpheli görülen araçlarda aramalar yapıldı. Durdurulan araçlardaki kişilere üst aramaları gerçekleştirilirken, belgeleri eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere de idari para cezası uygulandı.

Konukların geçeceği güzergahlardaki çevre düzenlemelerinde sona gelindi

Öte yandan, zirve için Ankara'ya gelen konukların kullanacağı yol ve çevrelerindeki düzenlemelerde de sona gelindi. Ziyaretçilerin gelmeye başlamasıyla hareketliliğin arttığı Esenboğa Havalimanı ve bağlantılı olduğu yol boyunca zirveye katılan 32 ülkenin bayrakları direklere çekildi. Başkenti tanıtan çeşitli yazılı ve görsel afişlerde yol kenarlarına yerleştirildi.

Zirvenin sloganı olan "Barışta Ortak Gelecek", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışın Anahtarı" yazılı pankartlar havalimanına giden yol olan Turgut Özal Bulvarı'nın her iki tarafında yerini aldı.

56 bin güvenlik personeli görev alıyor

Başkentte NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında 49 bin polis ile 7 bin jandarma ekibi görev yapıyor. Zirve boyunca askeri ve diplomatik uçuşların ağırlıklı olarak Esenboğa Havalimanı'nda yapılacağı öngörülürken, tedbirler zirve sonrası da bir süre devam edecek. - ANKARA