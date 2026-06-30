NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Önlemleri Artıyor

NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Önlemleri Artıyor
30.06.2026 17:08
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Ankara'da NATO Zirvesi için güvenlik önlemleri artırıldı, atlı polis devriye geziyor.

NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik tedbirleri artırılırken, Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri belirlenen noktalarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkentte 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde trafik, asayiş ve motosikletli polis ekiplerinin de destek verdiği uygulamalarda, kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştiriliyor. Öte yandan, zirve öncesi güvenlik önlemleri kapsamında görev yapan atlı polis ekipleri ise vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde devriye geziyor. Atlı polisleri gören vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Sıklıkla görmek bizler için çok daha iyi olur"

Atların hem görsel olarak etkileyici hem de güven verici olduğunu belirten Işın Su Şekeralmaz, "Atlar görsel olarak çok güzeller. Zaten çok asil hayvanlar. Bunları sıklıkla görmek bizler için çok daha iyi olur. Türklüğün simgesini de ifade eden atlar hem halkla bir arada hem de insanları bu şekilde belki biraz daha etkileyebilir. İnsanlar kendilerini daha güvende hissedebilir" dedi.

"Atlı polisleri tekrardan görmek bizi çok mutlu etti"

Atlı polisleri yeniden görmekten mutlu olduğunu söyleyen Şekeralmaz, "Aslında uzun zaman önce de bu atlı polislerle iç içeydik. Kızılay Meydanı'nda hep geziyorlardı. Şimdi tekrardan görmek bizi çok mutlu etti. Atları ben de sevdim, çok yakından da ilgileniyorum. Kendim de binicilik yaptığım için benim için çok güzel bir şey. Duygulandım hatta, bunları bir arada görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Polislerimiz doğru bir karar verdiler"

Annesiyle birlikte gezen Göktürk Tangüner ise, "Güzel buldum, mutluyum. Kendimi evcil hayvan parkında gibi hissettim. Polislerimiz bence doğru bir karar verdiler. Çünkü bir sıkıntı olunca hemen yanlarına gidip uyarı yaparlar" diye konuştu.

NATO Zirvesi için alınan tedbirlerin önemli olduğunu belirten Tangüner, "NATO Zirvesi için gelsinler, baksınlar, beğensinler Ankara'mızı. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz" şeklinde konuştu.

"Atlar, günümüzde arabalar çok olduğu için unutuluyor"

Küçüklüğünden beri atları çok sevdiğini söyleyen Semanur Taşlan ise, "Burada da gördüğüme çok memnun oldum. Direkt gördüğümüz gibi atlarla fotoğraf çekildik. Çok güzeldi, görünce de çok mutlu oldum. Çok da destekliyorum. Halka böyle örnek oluyor. Zaten atlar, günümüzde arabalar çok olduğu için unutuluyor. Bunların bu şekilde şehrimize gelmesi, merkezimizde olması çok iyi bir şey. Benim gibi düşünen birçok genç var. Onlar da çok mutlu oluyorlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa NATO Zirvesi Öncesi Güvenlik Önlemleri Artıyor - Son Dakika

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