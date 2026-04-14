Nazilli\'de 208 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 208 kök hint keneviri ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 10 Nisan 2026 tarihinde Nazilli ilçesi Gedikaltı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Şüpheli H.C.'nin (62) ikametinde ve zeytin bahçesinde yapılan aramalarda, sera içerisinde 208 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN