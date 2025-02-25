Nazilli\'de 78 Bin TL Tütün Cezası

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamasında 4 işletmeye kapalı alanda tütün mamülü tüketilmesi nedeniyle toplamda 78 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İsabeyli Mahallesi KYK bölgesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla sıcak nokta uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 9 iş yeri kontrol edilerek, 315 şahıs sorgulandı. Uygulamada; 4 işletmeye kapalı alanlarda tütün mamulü tüketilmesi nedeniyle 4733 Sayılı Kanun kapsamı gereği ayrı ayrı 19 bin 500 TL olmak üzere toplam 78 bin TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN