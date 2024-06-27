Nazilli'de aranan şahıslar apartmanda ve evde yakalandı - Son Dakika
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Nazilli'de aranan şahıslar apartmanda ve evde yakalandı

Nazilli\'de aranan şahıslar apartmanda ve evde yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan iki şahıs yakalandı. Bir şahıs apartmanın asansör boşluğunda, diğeri ise evin banyosunda saklanırken yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

27.06.2024 19:26
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şahıslara yönelik operasyonda çeşitli suçlardan aranan şahıslardan biri apartmanın asansör boşluğunda diğeri ise evin banyosunda saklanırken yakalandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan hapis cezası bulunan ve polisten kaçan şahıslara yönelik Nazilli de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda Uyuşturucu Madde ve Hırsızlık Suçlarından toplam 20 Yıl 5 Ay 20 gün hapis cezası bulunan E.G saklandığı binanın asansör boşluğunda kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan toplam 17 yıl 6 Ay hapis cezası bulunan E.Ç ise saklandığı binaya polislerin girdiğini görünce evin banyo kısmında bulunan pencereden kaçmak üzereyken ekipler tarafından yakalandı. Firari iki şahıs emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlara tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de aranan şahıslar apartmanda ve evde yakalandı - Son Dakika

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