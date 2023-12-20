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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1430 gram skunk ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1430 gram skunk ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda, bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 1430 gram skunk ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Nazilli\'de uyuşturucu operasyonu: 1430 gram skunk ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi
20.12.2023 - 10:34,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Yeşilyurt Mahallesi'nde O.Z. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 1430 gram skunk, 260 gram kubar esrar, 3 adet Bong aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Aydın, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1430 gram skunk ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1430 gram skunk ve 260 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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