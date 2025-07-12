Nazilli\'de Yağmadan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'yağma' suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan aranan ve hakkında toplam 12 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. (28) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN