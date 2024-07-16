Nazilli'deki göçükte 3 işçinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Nazilli'deki göçükte 3 işçinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde DSİ tarafından yapılan sulama kanalı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

16.07.2024 20:46
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama kanalı açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin ölümüyle ilgili derinleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

14 Temmuz günü Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de DSİ'ye ait sulama kanalı çalışmaları esnasında toprakta göçük meydana gelmesi sonucu 4 işçi toprak altında kalmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda göçükten bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındı. İki gün süren ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden şantiye şefi S.T. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi de normal olarak serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'deki göçükte 3 işçinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'deki göçükte 3 işçinin ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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