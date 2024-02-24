Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama - Son Dakika
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Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama

Necati Şaşmaz\'ın fabrikasında patlama

Türkiye'nin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın Bolu'da bulunan fabrikasında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

24.02.2024 15:20  Güncelleme: 16:42
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Türkiye'de uzun yıllar dizi hayatını sürdüren Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın Gerede'de bulunan Novawood isimli ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

TALAŞLAR PATLAMAYA NEDEN OLDU

Fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi. Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI

Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.

İşte olay yerinden kareler;

Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama
Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama
Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama
Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Necati Şaşmaz'ın fabrikasında patlama - Son Dakika

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