Nepal'de Sel Felaketi: 270 Ölü

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi.

Nepal ile Çin sınırında meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiği bildirildi. Nepal Turizm Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise 20'yi aşkın ülkeden 517'si yabancı, 127'si Nepalli olmak üzere 644 turistin kayıp durumda olduğu aktarıldı.

Nepal ordusundan 2 bin askeri personel ve 3 bin 318 polis memuru arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

"Felakete deprem değil, buzul çökmesi yol açtı"

ABD Jeolojik Araştırma Kurumundan yapılan açıklamada ise selin deprem değil, "buzul çökmesi ve moloz akıntısı" nedeniyle meydana geldiği ve bu durumun da "aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere" yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "Yakındaki sismik istasyonların, uzun periyotlu sismik dalgaların ve uydu görüntülerinin ek analizleri, olayın aslında bir buzul çökmesi ve moloz akıntısı olduğunu ve herhangi bir depremin meydana gelmediğini belirlememizi sağladı" ifadeleri kullanıldı.

Çin Başbakanı Li, afet bölgesinde

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong'da ise toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişi kayboldu. Nepal tarafında meydana gelen sel ve toprak kaymasının Gyirong Limanı'nı vurduğu belirtildi. Çin Başbakanı Li Qiang, ilgili departmanlardan yetkililerle birlikte acil kurtarma ve yardım çalışmalarına rehberlik etmek ve kurtarma ekiplerini, felaketten etkilenenleri ziyaret etmek üzere Gyirong'daki afet bölgesine geldi.

Gyirong Limanı, Tibet'in ana dış ticaret limanı olarak biliniyor ve Çin'in Nepal ile olan ticaretinin büyük çoğunluğu buradan yapılıyor.