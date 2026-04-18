Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Gazetecilere Tehdit

18.04.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de alkollü sürücünün neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı, yakınları gazetecileri tehdit etti.

Nevşehir'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, sürücünün yakınları gazetecileri, "Bu haberi paylaşmayın, paylaşırsanız sizinle görüşürüz" diye tehdit etti.

Kaza, Nevşehir-Aksaray Karayolu üzerinde, TOKİ 5. Etap kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 SB 960 plakalı otomobilin sürücüsü V.B., seyir halindeyken yol kenarındaki akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan A.A. idaresindeki 50 ADF 737 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole savrulurken, diğer araç ise metrelerce ileride durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücünün ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücü V.B.'nin 263 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Gazetecilere tehdit

Kaza sonrası olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları, görüntü almaya çalışan gazetecilere müdahale ederek haber yapılmaması için tehditte bulundu. Gazetecilere, "Bu haberi paylaşmayın, paylaşırsanız sizinle görüşürüz" diyerek baskı kurmaya çalışan şahıslar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 22:14:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.