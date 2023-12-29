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Nevşehir'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaygan yolda kaza yaptı - Son Dakika
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Nevşehir'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaygan yolda kaza yaptı

Nevşehir'de 83 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kayganlaşan yolda dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, polis ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı sürücüye 8 bin lira ceza uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.

Nevşehir\'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaygan yolda kaza yaptı
29.12.2023 - 11:49,
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Nevşehir'de 83 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kayganlaşan yolda kaza yaptı.

Kaza sabah saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. 83 yaşında olduğu öğrenilen Mahmut K.; 50 AY 439 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, yolun kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mahmut K., Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Yaralanan sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 8 bin lira ceza uygulanırken, motosiklet de çekici vasıtası ile trafikten men edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaygan yolda kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaygan yolda kaza yaptı - Son Dakika
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