Nevşehir'de Emlakçı Tutuklandı: 90 Milyon TL Haksız Kazanç - Son Dakika
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Nevşehir'de Emlakçı Tutuklandı: 90 Milyon TL Haksız Kazanç

Nevşehir\'de Emlakçı Tutuklandı: 90 Milyon TL Haksız Kazanç

Nevşehir'de yapılan bir operasyon sonucunda, emlakçılık yapan bir kişi, yapım aşamasındaki daireleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Emlakçı tutuklanırken, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.06.2024 16:53
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Nevşehir'de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Nevşehir'de emlakçılık yapan A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Emlak firmasının sahibi A.K.İ'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadelerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.

Emlakçı A.K.İ çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, annesi Y.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Emlakçı Tutuklandı: 90 Milyon TL Haksız Kazanç - Son Dakika

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