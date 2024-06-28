Nevşehir'de Emlakçı ve Annesi Gözaltına Alındı: 90 Milyon TL Haksız Kazanç - Son Dakika
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Nevşehir'de Emlakçı ve Annesi Gözaltına Alındı: 90 Milyon TL Haksız Kazanç

Nevşehir'de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı ve annesi gözaltına alındı. Mağdurlar, ödedikleri paralar karşılığında dairelerini alamadıklarını belirtti.

28.06.2024 12:32
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Nevşehir'de yapım aşamasındaki farklı daireleri 57 kişiye satan ve satışını yaptıkları bazı daireleri de hak sahiplerine teslim etmeyerek 90 milyon TL haksız kazanç elde eden emlakçı ve annesi gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Nevşehir'de emlakçılık yapan A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Emlak firmasının sahibi A.K.İ'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadelerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.

"3 ev aldım, hiçbirinde oturamadım"

Emlak firmasından 3 daire alan mağdur Emel Çalışır, adliye önünde yaptığı açıklamada, "3 ev aldık, hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik" dedi.

İstanbul'da ikamet eden mağdur Meral Sinoplu da, "İlgili firmadan aldığım dairenin başkası adına çıktığını öğrendim. Toplamda 3 buçuk milyon para ödedim. Yakalandığı için de ayrıca sevinçliyim" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevşehir'de Emlakçı ve Annesi Gözaltına Alındı: 90 Milyon TL Haksız Kazanç - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de Emlakçı ve Annesi Gözaltına Alındı: 90 Milyon TL Haksız Kazanç - Son Dakika
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