Nevşehir'de feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Takla atan araçtan kopan parçalar iki aracın çarpışmasına yol açtı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de takla atan otomobilden kopan parçalar iki aracın çarpışmasına yol açtı. Üç otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir- Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında seyir eden 46 KK 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobilden kopan parçalar nedeniyle aynı istikamete giden 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Nevşehir-Kayseri karayolu Kayseri istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevşehir'de feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çorum'un Alaca ilçesinde, A.T. ve B.D. isimli iki kişi, Yıldızhan Mahallesi'nde karşılaştıkları S.A.Ü. ve K.B. ile sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen bir düğün eğlencesinde, araçlardan inen şahıslar tabancalarla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sungurlu-Kırıkkale karayolunda arıza yapan bir otomobil yol ortasında kaldı. Otomobil sürücüsünün yardımına kazadan dönen trafik polisleri ve gece bekçileri koştu. Trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, gece bekçileri aracı yol kenarına çekti.
Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana gelen kazada, takla atan bir otomobilin kopan parçaları nedeniyle iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı ve soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, biri bebek 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Edirne Kırklareli yolunda bulunan bir dönüş kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?