Dolandırıcılar, Hasarlı Aracın Fotoğraflarını Kullandı - Son Dakika
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Dolandırıcılar, Hasarlı Aracın Fotoğraflarını Kullandı

Dolandırıcılar, Hasarlı Aracın Fotoğraflarını Kullandı

Dolandırıcılar, hasarlı araç fotoğraflarını kullanarak parça satışı yapıp dolandırıyor.

23.09.2024 10:36
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Nevşehir'de otomobil alım satımı yapan bir vatandaşın satmak için ilana koyduğu hasarlı aracının fotoğraflarını alan dolandırıcılar, aracın parçalarını satışa çıkartarak vatandaşları dolandırıyor. Vatandaşlara parçaları gönderme vaadinde bulunan dolandırıcılar, parça bedelinin tamamını ya da bir kısmını aldıktan sonra kayıplara karışıyor.

Acıgöl ilçesinde yaşayan İsmail Tekeç, hasar gören araçları satın alarak yaptırıp tekrar satışa çıkartıyor. Son olarak 6 Şubat depremlerinde hasar gören araçları satın alarak yaptıran Tekeç; deprem bölgesinden aldığı çekme belgeli kamyonetini ise yaptırmadan tekrar hasarlı olarak satmak istedi. Tekeç aracını satmak için internet sitelerinde ilan verdi. Kamyonetin fotoğraflarını alan dolandırıcılar, aracın parçalarını internet sitesi üzerinde satışa çıkarttı. İnternet sitelerinde parçaları satışa çıkartılan aracın kendisine ait olduğunu söyleyen İsmail Tekeç, vatandaşları bu tuzağa düşmemeleri konusunda da uyardı.

Tekeç; "Bu araçları 7 ay önce toplu olarak aldık. Deprem hasarlı olan araçları yaptırarak sattık. Bu aracı da bir türlü yaptırma fırsatımız olmadı. Geçtiğimiz günlerde alım satım sayfalarında dolaşırken bu aracın fotoğraflarını gördüm. Aracımı parça parça satıyorlar. Hatta aracın motor ve şanzımanına da müşteri olduk. 30 binden 12 bin liraya kadar düştü. Kargoya teslim mesajı gelince ödemeyi yaparsınız dediler" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar kendisinin bir mağduriyetinin olmadığını söyleyen İsmail Tekeç; vatandaşların dolandırılmaması için suçluların biran önce yakalanmasını istedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılar, Hasarlı Aracın Fotoğraflarını Kullandı - Son Dakika

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