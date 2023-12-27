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Nevşehir'de helikopter destekli operasyon: 71 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Nevşehir'de helikopter destekli operasyon: 71 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir'de yapılan eş zamanlı narkotik operasyonda 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahlar ve kesici aletler ele geçirildi.

Nevşehir\'de helikopter destekli operasyon: 71 şüpheli gözaltına alındı
27.12.2023 - 14:42,  Güncelleme: 14:45
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Nevşehir'de helikopter destekli yapılan eş zamanlı narkotik operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir'de "Uyuşturucu Madde Kullanan ve Ticaretini Yapan Şahıslara yönelik" operasyon gerçekleştirildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonrasında 315 personel, 1 helikopter, 2 dron ve 5 dedektör köpeğinin de katılımı ile operasyon düzenleyen ekipler, Nevşehir genelindeki adreslerde arama yaptı.

71 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 11 adet hassas terazi, 9 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek, 4 Adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 5 adet bıçak ve 3 adet muşta ele geçirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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