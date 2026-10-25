Nevşehir'de KPSS'ye giden öğrencilerin olduğu 5 araç kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de KPSS'ye giden öğrencilerin olduğu 5 araç kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı

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Nevşehir\'de KPSS\'ye giden öğrencilerin olduğu 5 araç kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı
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Nevşehir\'de KPSS\'ye giden öğrencilerin olduğu 5 araç kazaya karıştı, 2 kişi yaralandı
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Nevşehir'de KPSS'ye girmek için sınav merkezine yetişmeye çalışan öğrencilerin de bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan 3 öğrenci, polis ekiplerince sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

Nevşehir'de KPSS'ye girmek için sınav merkezine yetişmeye çalışan öğrencilerin de bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, kazayı yara almadan atlatan 3 öğrenci sınava yetişebilmek için olay yerinden ayrıldı.

Kaza, 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 AFZ 752, 50 AFC 935, 50 AET 784, 38 DV 686 ve 50 AAT 084 plakalı araçlar zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan 3 öğrenci ise polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Halit Küçük, kızını sınava götürmek üzere yola çıktığını ve kaza sırasında kızının da yanında bulunduğunu anlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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