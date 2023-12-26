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Nevşehir'de Minibüs Kazası: 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Minibüs Kazası: 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki adam, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Satılmış Ünsal isimli adamın karşıya geçmeye çalıştığı sırada, Ö.F.Ö. idaresindeki minibüs çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ünsal, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir\'de Minibüs Kazası: 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
26.12.2023 - 15:38,  Güncelleme: 15:39
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Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki adam, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satılmış Ünsal'a Ö.F.Ö. idaresindeki 50 AAG 967 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Satılmış Ünsal'da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de minibüsün sürücüsü Ö.F.Ö.'yü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Adam koşarak önümüze çıktı"

Kaza anında minibüste bulunan bir vatandaş, kazayı anlatarak, "Adam koşarak önümüze çıktı. Sol tarafta kaldırım olduğundan dolayı şoför kaçamadı. Sağ taraftan vurdu" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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