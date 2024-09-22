Nevşehir\'de Öğrenci Servisi Alev Alev Yandı

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Öğrenci servisi alevlere teslim oldu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bir öğrenci servisi bakım yapıldığı sırada alev aldı. Alevlere teslim olan öğrenci servisi kullanılamaz hale geldi.

Olay Ürgüp ilçesinde bulunan Sanayi sitesinde meydana geldi. Oto bakım atölyesinde okul servisinin tamiri yapıldığı sırada bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangının çıktığı iş yerinde maddi hasar oluşurken öğrenci servisi kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadı.