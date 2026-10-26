Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir\'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir merkez Bekdik Mahallesi TOKİ 2. Etap'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir merkez Bekdik Mahallesi TOKİ 2. Etap'ta meydana geldi. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Nevşehir MerkezMotosiklet3. SayfaNevşehirOtomobilGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
13:32
Almanya’da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
Almanya'da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar! Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
13:28
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
13:05
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerse CHP’ye dönebilir
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:52:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei