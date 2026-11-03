Nevşehir\'de takla atan otomobilde sürücü ve eşi yaralandı, itfaiye ekipleri kurtardı

Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, Nevşehir- Gülşehir karayolu 1. Sulusaray kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. yönetimindeki 50 EF 880 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki trafik levhasına ve ardından bordür taşına çarpan otomobil takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Ç. ile eşi, itfaiye ekiplerinin otomobilin ön camını kırarak gerçekleştirdiği çalışma sonucu araçtan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.