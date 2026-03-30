Nevşehir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muharrem Karaduman'ın kullandığı 50 ADV 838 plakalı otomobil ile Muhittin Karaca'nın kullandığı 58 EC 361 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile 1 yolcu, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhittin Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR