Nevşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Önce yayalara sonra park halindeki araçlara böyle çarptı: 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de aşırı hız nedeniyle savrulan otomobilin önce yayalara, sonrada park halindeki 2 otomobile çarparak durabildiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 11 Oca'ta Raşit Bey Mahallesi Akın Sokak üzerinde meydana gelen kazada; İrfan Selman Karaca idaresindeki 50 AK 703 plakalı araç, sürücüsünün aşırı hızlı seyretmesinden dolayı kontrolden çıkarak önce yolda yürüyen Tuğrul Arda Teryaki'ye ve Ekrem Korkutmaz'a çaptı. Savrulan otomobil ardından yol üstünde park halinde bulunan 50 DA 500 ve 40 AL 354 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yaya ve otomobil sürücüsü çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.